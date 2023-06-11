Булыкин назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

«Родри назвать? Это банально... Он стал лучшим по версии УЕФА? Тогда его, да. Хотя я бы всех футболистов «Манчестер Сити» выделил, которые провели хорошо все игры на пути к заветной мечте», - цитирует Дмитрия «Газета.Ru».

Финальный поединок состоялся в Стамбуле и завершился минимальной победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Родри Эрнандес, отметившийся во втором тайме.