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Лига чемпионов

Булыкин назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов

11 Июня 2023 • 13:53 Комментировать

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

«Родри назвать? Это банально... Он стал лучшим по версии УЕФА? Тогда его, да. Хотя я бы всех футболистов «Манчестер Сити» выделил, которые провели хорошо все игры на пути к заветной мечте», - цитирует Дмитрия «Газета.Ru».

Финальный поединок состоялся в Стамбуле и завершился минимальной победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Родри Эрнандес, отметившийся во втором тайме.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Дмитрий Булыкин Родри Эрнандес
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