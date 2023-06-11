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Лига чемпионов

Дьяков: «Манчестер Сити» теперь лучшая команда в мире»

11 Июня 2023 • 13:07 Комментировать (2)

Защитник Виталий Дьяков прокомментировал победу «Манчестер Сити» над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Глупо отрицать, что «Манчестер Сити» теперь лучшая команда в мире. Команда выиграла все турниры, в которых участвовала. Скоро ещё победят в Суперкубке УЕФА и в клубном чемпионате мира», - приводятся слова Дьякова на страницах издания «Чемпионат».

Финальный поединок Лиги чемпионов состоялся на стадионе в Стамбуле. Победу отпраздновал «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил испанский полузащитник «горожан» Родри.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Виталий Дьяков
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Комментарии (2)
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Barcelona-Champions
11 Июня 2023 в 13:34
Правильно говорит Дьяков, Сити сейчас сильнейшая команда в мире, это очевидно.
NOBODY
11 Июня 2023 в 13:16
«Манчестер Сити» теперь лучшая...... помойка....в мире....это да
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