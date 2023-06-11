Дьяков: «Манчестер Сити» теперь лучшая команда в мире»

Защитник Виталий Дьяков прокомментировал победу «Манчестер Сити» над миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Глупо отрицать, что «Манчестер Сити» теперь лучшая команда в мире. Команда выиграла все турниры, в которых участвовала. Скоро ещё победят в Суперкубке УЕФА и в клубном чемпионате мира», - приводятся слова Дьякова на страницах издания «Чемпионат».

Финальный поединок Лиги чемпионов состоялся на стадионе в Стамбуле. Победу отпраздновал «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил испанский полузащитник «горожан» Родри.