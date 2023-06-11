Сёмин подвёл итоги финала Лиги чемпионов

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о финальном поединке Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» минимально победил миланский «Интер» со счетом 1:0.

«Лига чемпионов - подведение итогов сезона. Играли две выдающиеся команды. Атмосфера как всегда очень хорошая. Организация была на высочайшем уровне. Ну и футбол был выдающимся», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что финальный матч завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил испанский полузащитник Родри Эрнандес.