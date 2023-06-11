Шейх Мансур поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Шейх Мансур, который является владельцем «Манчестер Сити», прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Мои поздравления и благодарность болельщикам, а также всем в клубе, включая персонал, менеджмент и футболистов. Мы будем праздновать», - оставил сообщение владелец английского клуба в социальных сетях.

В финальном поединке Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Решающий мяч во втором тайме забил полузащитник Родри Эрнандес. Это первый триумф для «горожан» в ЛЧ.