Ди Канио: «Как только «Интер» включился, «Манчестер Сити» испугался»

Экс-нападающий лондонского «Вест Хэма» Паоло ди Канио поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

«Радость на грани отчаяния для «Ман Сити». Для «горожан» это освобождение после ужаса в финале. Как только «Интер» включился, «горожане» исчезли. Подопечные Гвардиолы испугались. Огромное сожаление для «Интера», - передает слова ди Канио Tuttomercatoweb.

Финальный матч Лиги чемпионов завершился минимальной победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил испанский полузащитник Родри Эрнандес.