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Лига чемпионов

Ди Канио назвал эгоиста в составе «Интера»

11 Июня 2023 • 10:37 Комментировать (1)

Бывший итальянский нападающий Пауло ди Канио подверг критике нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса после финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Хочу сказать об эгоизме Мартинеса. Он мог бы пораскинуть мозгами и сделать пас в том голевом моменте, но решил пробить по воротам. Эпизоды решают все в финале. Лаутаро не стал абсолютным чемпионом», - передает слова ди Канио Tuttomercatoweb.

Финал Лиги чемпионов завершился минимальным поражением «Интера» со счетом 0:1. Единственный гол в составе «Манчестер Сити» забил испанский полузащитник Родри Эрнандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Паоло Ди Канио Лаутаро Мартинес
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Комментарии (1)
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CHegevarra007
11 Июня 2023 в 10:57
Барелла, к примеру, зачем-то лупасил из-за пределов штрафной, когда весь Интер был в штрафной соперника. Спешка, жадность, средненький уровень игроков и тупая непруха подвели итальяшек. Класс игроков Интера банально не дотягивает до голубятни.
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