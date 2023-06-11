Ди Канио назвал эгоиста в составе «Интера»

Бывший итальянский нападающий Пауло ди Канио подверг критике нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса после финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Хочу сказать об эгоизме Мартинеса. Он мог бы пораскинуть мозгами и сделать пас в том голевом моменте, но решил пробить по воротам. Эпизоды решают все в финале. Лаутаро не стал абсолютным чемпионом», - передает слова ди Канио Tuttomercatoweb.

Финал Лиги чемпионов завершился минимальным поражением «Интера» со счетом 0:1. Единственный гол в составе «Манчестер Сити» забил испанский полузащитник Родри Эрнандес.