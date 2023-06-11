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Лига чемпионов

Ловчев: «Есть разочарование от игры Холанна»

11 Июня 2023 • 10:24 Комментировать

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий касательно выступления норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в финальном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Есть разочарование от игры Холланна. У него потрясающая результативность, но запоминают по большим матчам. А тут запомним по одному моменту и по тому, что дважды выбил мяч из своей штрафной», - написал эксперт в своих социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри. Холанн с 12 мячами стал лучшим бомбардиром турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Евгений Ловчев Эрлинг Холанн
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