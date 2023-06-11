Ловчев: «Есть разочарование от игры Холанна»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий касательно выступления норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в финальном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Есть разочарование от игры Холланна. У него потрясающая результативность, но запоминают по большим матчам. А тут запомним по одному моменту и по тому, что дважды выбил мяч из своей штрафной», - написал эксперт в своих социальных сетях.

Напомним, что «Манчестер Сити» одержал победу над «Интером» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри. Холанн с 12 мячами стал лучшим бомбардиром турнира.