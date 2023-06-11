Холанн: «Не переживаю, что не забил в финале Лиги чемпионов»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался касательно своего выступления в финале Лиги чемпионов УЕФА против миланского «Интера».

«У меня было несколько хороших моментов в первой половине. В свой лучший день я бы мог забить два гола. Впрочем, я не сильно переживаю по данному поводу. В финале главное победа. Нужно было сыграть как единое целое, чтобы завоевать трофей», - передает слова норвежского бомбардира пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов состоялся в Стамбуле и завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Родри.