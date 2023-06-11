Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Не удивлюсь, если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ в следующем сезоне»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Аппетит «Сити» наводит ужас на Европу. Я не буду удивлен, если они выиграют Лигу чемпионов в следующем сезоне. Лидеры команды - Фоден, Грилиш, Холанн - еще молоды и голодны. Они захотят повторить свой успех», - передает слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.

В финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над миланским «Интером» со счетом 1:0. Решающий мяч в середине второго тайма забил полузащитник Родри. Это первая победа «горожан» в данном турнире.