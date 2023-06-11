Холанн: «Гвардиола - лучший тренер в мире»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле после победы в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Работать с Гвардиолой – это что-то особенное. У нас отличные отношения, я с нетерпением жду следующего сезона, чтобы дальше прогрессировать. У меня еще все впереди. Это отличное место, где я тренируюсь под руководством лучшего тренера мира. В новом сезоне мы должны защитить то, чего добились», - передает слова норвежца BBC Sport.

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» победил миланский «Интер» со счетом 1:0. Гол забил полузащитник Родри.