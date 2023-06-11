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Лига чемпионов

Эрдоган высказался о победе «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

11 Июня 2023 • 08:46 Комментировать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер», состоявшемся в Стамбуле.

«Мои поздравления «Манчестер Сити» с победой в финале Лиги чемпионов. Хочу поблагодарить всех, кто еще раз подтвердил наше гостеприимство и внес свой вклад в успешную организацию этого большого события», - оставил сообщение Эрдоган в социальных сетях.

«Манчестер Сити» победил в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри. «Горожане» впервые в истории стали триумфаторами этого турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Реджеп Тайип Эрдоган
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