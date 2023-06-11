«Ювентус» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» не остался в стороне от триумфа «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Пресс-служба итальянского гранда поздравила англичан с успехом.

«Поздравляем «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов», - говорится в публикации итальянского гранда в социальных сетях.

В финальном поединке Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером». Команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. Решающий мяч во втором тайме забил полузащитник Родри.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» оформил требл. В активе «горожан» еще победы в АПЛ и Кубке Англии.