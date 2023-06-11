«Бавария» поздравила «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» посредством социальных сетей поздравила «Манчестер Сити» и своего бывшего главного тренера Хосепа Гвардиолу с триумфом в Лиге чемпионов УЕФА.

«Поздравляем «Сити» и Гвардиолу с победой в Лиге чемпионов», - говорится в публикации немецкого клуба.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» противостоял миланский «Интер». Команда Гвардиолы отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол забил испанский полузащитник Родри в середине второго тайма.

Добавим, что это первый триумф для «Манчестер Сити» в этом турнире.