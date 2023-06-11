Три игрока «Манчестер Сити» претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА представлены имена футболистов, претендующих на звание игрока недели в Лиге чемпионов. За индивидуальную награду поборются четыре исполнителя.

В список претендентов включены: голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон, вратарь «Интера» Андре Онана, а также полузащитники «горожан» Родри и Бернарду Силва. Лучший футболист недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

В финальном поединке Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Родри.