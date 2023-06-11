Силва - о победе в ЛЧ: «Лучший день в моей карьере»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва пообщался с представителями СМИ после финального матча Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Мы очень рады, это невероятное чувство. Команда много работала, чтобы добиться этой победы. Это лучший день в моей карьере, я безумно счастлив.

«Интер»? Они тоже были хороши. Эта команда по праву вышла в финал турнира», - передает слова португальского полузащитника Lequipe.

Встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил испанский полузащитник «горожан» Родри. «Горожане» впервые в истории выиграли ЛЧ.