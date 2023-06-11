Хабиб отреагировал на победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Легендарный российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, владевший чемпионским титулом в легком весе UFC, отреагировал на триумф «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Они заслужили», - оставил сообщение Нурмагомедов в своих социальных сетях.

В финальном матче еврокубка «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник Родри.

По итогам сезона «Манчестер Сити» оформил требл. Кроме Лиги чемпионов команда выиграла АПЛ и Кубок Англии.