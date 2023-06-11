Италия установила антирекорд еврокубков

Три итальянских клуба вышли в финалы европейских кубков - но все три, «Рома», «Фиорентина» и «Интер» проиграли своим оппонентам, испанской «Севилье», английскому «Вест Хэму» и «гвардиоловскому» «Манчестер Сити», футбол которого вряд ли назовешь классическим английским.

Как оказалось, впервые в истории еврокубков сразу три команды из той или иной страны проиграли в финалах. С двумя клубами из одной страны такое ранее случалось, а вот с тремя сразу - никогда. Так что Италия поставила своеобразный антирекорд.

Напомним также и о другой премьере - «Манчестер Сити» впервые в своей истории выграл Лигу чемпионов.