Стоунс совершил шесть успешных обводок из шести в финале ЛЧ

Универсальный игрок обороны «Манчестер Сити» Джон Стоунс совершил шесть удачных обводок против «Интера» (при шести попытках).

Как сообщает Opta Sports, последним игроком, сделавшим больше обводок в финале ЛЧ, был ещё тогда форвард «Барселоны» Лионель Месси. В финале 2015 года на счету легендарного аргентинца было 10 успешных обводок.

Напомним, минувшим вечером «Манчестер Сити» с минимальным счётом обыграл «Интер» - 1:0. Единственный гол матча забил Родри. Стоунс провёл на поле 82 минуты и был заменён Кайлом Уокером.