Бэйл поставил на счёт 5:0 в финале Лиги чемпионов

Экс-нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился ожиданиями от финального поединка Лиги чемпионов, в котором сойдутся английский «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

По мнению валлийца, победу в решающем матче одержит английская команда. Бэйл поставил на разгромный успех подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 5:0. Также он предсказал, что лучшим футболистом матча будет признан полузащитник Кевин де Брёйне.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле (Турция). Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.