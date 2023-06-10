11 лучших игроков Лиги чемпионов: Холанн, де Брёйне и другие

Портал Goal.com составил символическую сборную сезона Лиги чемпионов УЕФА. В список 11 лучших футболистов попали представители пяти клубов: «Интера», «Наполи», «Манчестер Сити», «Милана» и «Реала».
Голкипер: Андре Онана («Интер»).
Защитники: Джованни ди Лоренцо («Наполи»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Франческо Ачерби, Федерико Димарко (оба - «Интер»).
Полузащитники: Сандро Тонали («Милан»), Родри, Кевин де Брёйне (оба - «Манчестер Сити»).
Форварды: Бернарду Силва, Эрлинг Холанн (оба - «Манчестер Сити»), Винисиус Жуниор («Реал»).
Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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