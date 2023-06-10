Данни признался, за кого будет болеть в финале «Манчестер Сити» - «Интер»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни высказался касательно предстоящего финального поединка Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

«Я думаю и хочу, чтобы «Сити» выиграл, но у «Интера» сильная команда, которая будет бороться до конца. Я верю, что «Сити» победит! Что касается серии пенальти - не думаю, что до этого дойдет», - приводит слова португальца издание «Спорт-Экспресс».

Финальный поединок Лиги чемпионов состоится в Стамбуле сегодня, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.