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Лига чемпионов

Стоичков объяснил, почему считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов

10 Июня 2023 • 14:53 Комментировать (2)

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков высказался касательно финала Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Манчестер Сити».

«Обе команды провели хороший сезон. Все твердят, что «Манчестер Сити» - явный фаворит, но для меня это только потому, что Гвардиола имеет больше опыта в таких матчах. Пока Индзаги молод, хотя у него холодная голова. При этом за 90 или даже 120 минут может произойти что угодно», - передает слова болгарина инсайдер Джанлука ди Марцио.

Финальный поединок Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня, на стадионе в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Христо Стоичков
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Комментарии (2)
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NOBODY
10 Июня 2023 в 14:54
потому что глор барселонский )))) вот почему ))
Barcelona-Champions
10 Июня 2023 в 15:13
Ну не всем же быть такими отбитыми на голову сливочными глорами😂😂 Скажу даже больше, конечно, отнюдь не фанат Стоичкова, но ты рядом с ним НИКТО и звать тебя никак:)))
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10.06.23 в 22:00
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