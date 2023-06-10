Стоичков объяснил, почему считает «Манчестер Сити» фаворитом Лиги чемпионов

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Христо Стоичков высказался касательно финала Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Манчестер Сити».

«Обе команды провели хороший сезон. Все твердят, что «Манчестер Сити» - явный фаворит, но для меня это только потому, что Гвардиола имеет больше опыта в таких матчах. Пока Индзаги молод, хотя у него холодная голова. При этом за 90 или даже 120 минут может произойти что угодно», - передает слова болгарина инсайдер Джанлука ди Марцио.

Финальный поединок Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня, на стадионе в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.