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Мостовой высказал мнение о финале Лиги чемпионов

10 Июня 2023 • 12:47 Комментировать

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

«Многие говорят, что «Сити» разорвет «Интер». Мое мнение, что «Манчестер Сити» не будет просто. Хотелось бы, чтобы сыграли вничью в основное время, а потом рассудит пенальти. Это будет фантастика», - передает слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится сегодня, 10 июня, на стадионе в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Александр Мостовой
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