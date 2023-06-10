Мостовой высказал мнение о финале Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

«Многие говорят, что «Сити» разорвет «Интер». Мое мнение, что «Манчестер Сити» не будет просто. Хотелось бы, чтобы сыграли вничью в основное время, а потом рассудит пенальти. Это будет фантастика», - передает слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится сегодня, 10 июня, на стадионе в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.