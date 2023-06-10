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Лига чемпионов

Червиченко объяснил, почему стал меньше смотреть Лигу чемпионов эксклюзив

10 Июня 2023 • 12:30 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

- Сам проход «Интера» в финал главного евротурнира вас удивляет?

- Пока вы не сказали, кто играет в финале, я даже не смог вспомнить названия команд-участниц. Решение исключить наши клубы настолько лишило меня интереса к этим соревнованиям, что я их практически перестал смотреть. Иногда смотрю на фоне, но особо не интересуюсь. «Манчестер Сити» - монстр, а появление «Интера» в финале - это больше стечение обстоятельств, чем закономерность. В Италии «Наполи» стал чемпионом за несколько туров до конца. Для меня это говорит о том, что преследующие неаполитанцев команды не очень сильны. Отведу 10-15% на то, что «Интер» победит «Сити», и то при курьёзных обстоятельствах, точно не по игре.

- Возьми «Ман Сити» кубок, вы назовёте этот клуб сильнейшим в мире?

- Пожалуй, что да. Честно говоря, я мало что знаю о бразильских, мексиканских и аргентинских командах. Понятно, что они играют в другое время, мы их чемпионат смотреть не можем. Не исключаю, что кто-то из грандов Латинской Америки может обыграть «Ман Сити», но в целом в английском клубе собраны сильнейшие игроки и тренер. На сегодняшний день команда Гвардиолы показывает лучшую форму.

- Вы сказали, что не так плотно следите за Лигой чемпионов. А за европейскими топ-лигами продолжаете наблюдать?

- Отторжение наших клубов от европейского футбола нельзя привязать к событиям, которые происходят в европейских топовых лигах, так что я продолжаю за ними следить. В той же Германии был ошеломительный финиш чемпионата. «Боруссия» перед последним туром обошла «Баварию», а потом не смогла обыграть середняк - как раз великолепная развязка. Остальные чемпионаты были более пресными. Я отделяю зёрна от плевел. За турнирами, из которых нас не выкинули по беспределу, я продолжаю следить, а значимость соревнований, из которых нас убрали, для меня упала.

- То есть ваша позиция носит условно идеологических характер?

- Скорее всего, да. Даже не идеологический, а справедливый. Понятно, что наши клубы в сегодняшнем состоянии вряд ли чего-то смогли бы добиться на европейской арене, но я смотрю на сам подход. Футбол не должен зависеть от решения государственных структур, это не совсем справедливо. От этого меня немного коробит.

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Андрей Червиченко
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