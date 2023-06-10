Динияр Билялетдинов оценил шансы в финале «Манчестер Сити» - «Интер»

Экс-футболист национальной сборной России Динияр Билялетдинов высказался касательно предстоящего финального матча Лиги чемпионов между миланским «Интером» и английским «Манчестер Сити».

«Всем понятно, что фаворит «Манчестер Сити». У «Интера» будут шансы только при серии пенальти, если команда сможет обороняться на ноль. А так шансов особо не вижу», - передает слова Билялетдинова издание «Спорт-Экспресс».

Матч «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в субботу, 10 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.