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Лига чемпионов

Кака назвал фаворита в финале «Манчестер Сити» - «Интер»

10 Июня 2023 • 11:42 Комментировать

Экс-футболист сборной Бразилии и «Милана» Кака дал комментарий в преддверии финального поединка Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

«Я знаю, как приятно играть в таких матчах. Очень жаль, что в финале нет «Милана», однако «Интер» тоже представляет итальянский футбол. В одном отдельном поединке может произойти все что угодно. Но «Манчестер Сити» здесь фаворит. Жду красивую игру», - передает слова бразильца издание Sky Sport Italia.

Финальный поединок Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в субботу, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кака Манчестер Сити
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