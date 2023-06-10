Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дармиан высказался о финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

10 Июня 2023 • 11:36 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан пообщался с представителями СМИ в преддверии финального матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Интер» ждет нелегкий поединок. Мы хорошо знаем, какого класса игроки у «Манчестер Сити». Поэтому должны быть максимально готовы. Наша команда сейчас в хорошей физической и психологической форме. В финале нужно показать это», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Финальная встреча состоится в Стамбуле (Турция) сегодня, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Маттео Дармиан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.06.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Интер Милан Интер Милан
1.40 5.00 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Июня
12:26 · Лига чемпионов
Динияр Билялетдинов оценил шансы в финале «Манчестер Сити» - «Интер»
12:12 · Англия. Премьер-лига
Джеко: «Сыграть в финале Лиги чемпионов против бывшей команды – это особенный момент для меня»
11:42 · Лига чемпионов
Кака назвал фаворита в финале «Манчестер Сити» - «Интер»
11:36 · Лига чемпионов
Дармиан высказался о финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
11:18 · Лига чемпионов
Сёмин рассказал, за счёт чего «Интер» может обыграть «Манчестер Сити»
11:03 · Лига чемпионов
Гюндоган — о финале Лиги чемпионов: «Нужно насладиться этим в полной мере»
10:59 · Лига чемпионов
Холанн оценил состав «Манчестер Сити» перед финалом ЛЧ
09:10 · Лига чемпионов
Ди Маттео: «Интер» может совершить подвиг в финале Лиги чемпионов»
07:41 · Лига чемпионов
Радимов: «Манчестер Сити» разгромит «Интер», вынесет»
07:28 · Лига чемпионов
Ван Бастен: «Просмотр футбола становится утомительным»
07:14 · Лига чемпионов
Индзаги рассказал о cекретном плане «Интера» по нейтрализации Холанна
05:18 · Лига чемпионов
«Тревожный знак» - итальянские клубы ещё не выигрывали финалы еврокубков в июне
04:49 · Лига чемпионов
Камбьяссо: «Завтра скажу вам, какой «Интер» сильнее - 2010 или нынешний»
02:47 · Лига чемпионов
Ди Франческо: «Интер» доставит много проблем «Манчестер Сити»
00:49 · Лига чемпионов
Маротта: «Симоне Индзаги ждёт успешное будущее»
Все новости
Рекомендуем