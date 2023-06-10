Дармиан высказался о финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Защитник миланского «Интера» Маттео Дармиан пообщался с представителями СМИ в преддверии финального матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Интер» ждет нелегкий поединок. Мы хорошо знаем, какого класса игроки у «Манчестер Сити». Поэтому должны быть максимально готовы. Наша команда сейчас в хорошей физической и психологической форме. В финале нужно показать это», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Финальная встреча состоится в Стамбуле (Турция) сегодня, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.