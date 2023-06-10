Холанн оценил состав «Манчестер Сити» перед финалом ЛЧ

Лидер атакующей линии «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оценил состав своей команды в преддверии финального матча Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Как бы я оценил состав нашей команды? Он поистине невероятный. Каждый игрок команды хочет добиваться успеха день изо дня. Мы оказываем поддержку друг другу, так должно быть, если хотим быть успешны. У нас особенный коллектив, а также отличный тренер и персонал», - цитирует норвежского игрока пресс-служба УЕФА.

Финальный поединок Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.