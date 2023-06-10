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Ди Маттео: «Интер» может совершить подвиг в финале Лиги чемпионов»

10 Июня 2023 • 09:10 Комментировать

Итальянский специалист Роберто ди Маттео поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между миланским «Интером» и английским «Манчестер Сити».

«Интер» является аутсайдером финала, это знает весь мир. У Хосепа Гвардиолы невероятная команда, однако у подопечных Симоне Индзаги наверняка будет свой шанс. При должной мотивации можно совершить любой подвиг», - передает слова специалиста издание La Gazzetta dello Sport.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня, на стадионе в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Роберто Ди Маттео
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