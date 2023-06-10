Радимов: «Манчестер Сити» разгромит «Интер», вынесет»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а в настоящий момент тренер Владислав Радимов высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

«9 из 10 матчей выигрывает фаворит. Интересно будет посмотреть, если «Интер» первым забьёт. Но в этом году с приходом Холанна «Сити» играет разнообразнее. «Сити» разгромит соперника, вынесет», - рассказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится сегодня, 10 июня, на стадионе в Стамбуле. Начало – 22:00 по московскому времени.