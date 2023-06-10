Ван Бастен: «Просмотр футбола становится утомительным»

Легендарный нидерландский нападающий Марко ван Бастен заявил, что просмотр футбольных матчей стал утомительным для болельщиков.

«Просмотр футбола становится утомительным для зрителей. Если болельщикам станет неинтересно, то они будут выбирать просмотр фильма или сериала, нежели футбольный финал. В таком случае телекомпании уйдут из футбола», - передает слова ван Бастена FC Update.

Напомним, что сегодня, 10 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов между миланским «Интером» и английским «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.