Индзаги рассказал о cекретном плане «Интера» по нейтрализации Холанна

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги в преддверии финального матча Лиги чемпионов высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Мы понимаем, насколько силен Эрлинг. Кое-что приготовили, чтобы сдержать его. Весь «Интер» намерен хорошо сыграть, чтобы остановить Холанна. Мы попытаемся не дать им показать всю свою силу. Наш соперник отлично атакует и обороняется. Мы же будем показывать свою игру», - передает слова тренера Sky Sport Italia.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится сегодня, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.