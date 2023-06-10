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Лига чемпионов

Индзаги рассказал о cекретном плане «Интера» по нейтрализации Холанна

10 Июня 2023 • 07:14 Комментировать

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги в преддверии финального матча Лиги чемпионов высказался о нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Мы понимаем, насколько силен Эрлинг. Кое-что приготовили, чтобы сдержать его. Весь «Интер» намерен хорошо сыграть, чтобы остановить Холанна. Мы попытаемся не дать им показать всю свою силу. Наш соперник отлично атакует и обороняется. Мы же будем показывать свою игру», - передает слова тренера Sky Sport Italia.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится сегодня, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Симоне Индзаги Эрлинг Холанн
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