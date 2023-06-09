​Зеедорф: «Манчестер Сити» нужно время, чтобы встать в один мяч с «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф поделился мнением о статусе «Манчестер Сити» в рамках футбольной истории.

«Есть некоторые вещи, которые «Манчестер Сити» ещё предстоит построить. Я близок с их председателем, и я слежу за процессом. Но людям нужно дать этому клубу время, чтобы он встал в один ряд с «Манчестер Юнайтед», «Миланом» и «Реалом». История пишется годами. Но на сегодняшний день это фантастический клуб с отличными футболистами», - сказал Зеедорф, чьи слова приводит портал Goal.

В субботу, 10 июня, «Манчестер Сити» сыграет против «Интера» в финале Лиги чемпионов.