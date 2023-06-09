Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Стало известно, когда вручат «Золотой мяч»

09 Июня 2023 • 12:55 Комментировать (2)

Стало известно, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча». Как сообщается в социальных сетях France Football, престижную награду вручат 30 октября в театре Шатле (Париж). Окончательный список претендентов на приз будет оглашен 6 сентября.

Напомним, что действующим обладателем «Золотого мяча» является бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

Главным фаворитом на награду в этом году считается аргентинский нападающий Лионель Месси. 35-летний форвард вместе с национальной командой стал триумфатором чемпионата мира – 2022, а также выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
09 Июня 2023 в 13:56
господи только не Месси пожалуйста, перестаньте его восхвалять. он был хорош в свое время да, но последние года 3-4 он провалил (ЧМ оставим за скобками). он уже не тот. пока искуственно будут его возвышать, никогда молодые игроки не почувствуют свободу. в этом году ЗМ Холанду.
sierge
09 Июня 2023 в 14:13
Почему за скобками? Это самый главный турнир на минуточку)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
12:55 · Лига чемпионов
Стало известно, когда вручат «Золотой мяч» 2
12:49 · Лига чемпионов
Манчини не считает «Манчестер Сити» сильнейшей командой мира
07:01 · Лига чемпионов
Ходжсон: «Интер» очень опасен в контратаках»
08 Июня
23:26 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Спартака» Мор рассказал, за счёт чего «Интер» может одержать победу над «Манчестер Сити»
23:09 · Лига чемпионов
Корнеев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов
21:02 · Лига чемпионов
Колыванов объяснил, почему в финале Лиги чемпионов будет болеть за «Интер» 1
20:40 · Лига чемпионов
Булыкин: «Все хотят увидеть победу «Манчестер Сити» над «Интером» 1
20:17 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал выступление «Барселоны» в ЛЧ 2022/23
20:03 · Лига чемпионов
Холанн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Интера»
19:38 · Лига чемпионов
Де Брёйне высказался о шансах на победу в финале Лиги чемпионов
08:21 · Лига чемпионов
Сакки: «Интеру» нужен дробовик, чтобы остановить Холанна»
03:21 · Лига чемпионов
Адриано поставил на «Интер» 2 тысячи евро
02:20 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» не должна играть в Лиге Европы, наш турнир – Лига чемпионов»
01:46 · Лига чемпионов
Грилиш – о финале Лиги чемпионов: «Нам нужно оставаться собой, не стоит ничего менять»
07 Июня
22:00 · Лига чемпионов
Бернарду Силва: «К финалу лучше готовиться так, будто это обычная игра»
Все новости
Рекомендуем