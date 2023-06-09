Стало известно, когда вручат «Золотой мяч»

Стало известно, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча». Как сообщается в социальных сетях France Football, престижную награду вручат 30 октября в театре Шатле (Париж). Окончательный список претендентов на приз будет оглашен 6 сентября.

Напомним, что действующим обладателем «Золотого мяча» является бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

Главным фаворитом на награду в этом году считается аргентинский нападающий Лионель Месси. 35-летний форвард вместе с национальной командой стал триумфатором чемпионата мира – 2022, а также выиграл чемпионат Франции с «ПСЖ».