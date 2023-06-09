Манчини не считает «Манчестер Сити» сильнейшей командой мира

Известный итальянский специалист Роберто Манчини поделился мнением о «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы близки к треблу, если победят миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов.

«Перед финалом не стоит давать прогнозы. Что касается «Манчестер Сити», то не считаю их сильнейшей командой мира. При этом они знают, как играть лучше остальных.

Я хорошо знаком с Симоне Индзаги, наблюдаю за его ростом в качестве тренера. Нужно верить в него и команду», - передает слова Манчини La Stampa.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в субботу, 10 июня. Начало запланировано в 22:00 мск.