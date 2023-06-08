Холанн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Интера»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Интера».

Новрежец отметил, что принять участие в финале Лиги чемпионов всегда было его мечтой, но прежде всего нужно добиться успеха.

«Наш сезон был фантастическим, и мы хотим завершить его как можно успешнее. Нас ожидает тяжёлый матч против такой отличной команды, как «Интер», но мы хотим победить и сделаем все возможное для этого», - приводит слова норвежца журналист Джанлука Ди Марцио.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Начало - в 22:00 по московскому времени.