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Лига чемпионов

Холанн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Интера»

08 Июня 2023 • 20:03 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «Интера».

Новрежец отметил, что принять участие в финале Лиги чемпионов всегда было его мечтой, но прежде всего нужно добиться успеха.

«Наш сезон был фантастическим, и мы хотим завершить его как можно успешнее. Нас ожидает тяжёлый матч против такой отличной команды, как «Интер», но мы хотим победить и сделаем все возможное для этого», - приводит слова норвежца журналист Джанлука Ди Марцио.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 10 июня. Начало - в 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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