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Лига чемпионов

Сакки: «Интеру» нужен дробовик, чтобы остановить Холанна»

08 Июня 2023 • 08:21 Комментировать

Итальянский тренер Арриго Сакки высказался касательно предстоящего финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

«Главный вопрос, как Интер сможет остановить Холанна. Думаю, для этого им понадобится дробовик.

Шутки шутками, но нет какой-то выигрышной схемы, чтобы победить соперника. Просто команде необходима мотивация и дух. «Интер» хорошо действует на контратаках, им нужно сосредоточиться на такой игре», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, что финальный поединок между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в субботу, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Арриго Сакки Эрлинг Холанн
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