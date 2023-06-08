Сакки: «Интеру» нужен дробовик, чтобы остановить Холанна»

Итальянский тренер Арриго Сакки высказался касательно предстоящего финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и миланский «Интер».

«Главный вопрос, как Интер сможет остановить Холанна. Думаю, для этого им понадобится дробовик.

Шутки шутками, но нет какой-то выигрышной схемы, чтобы победить соперника. Просто команде необходима мотивация и дух. «Интер» хорошо действует на контратаках, им нужно сосредоточиться на такой игре», - цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, что финальный поединок между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в субботу, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.