Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с миланским «Интером».

«Фаворит - «Манчестер Сити». Но финал есть финал. «Интер» тоже припрятал свои козыри. Все думают, что «Сити» разнесет «Интер». Подождите! Я рискну предположить, что в основное время будет ничья», - приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в субботу, 10 июня, на стадионе в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.