Госенс: «Я мечтал о финале Лиги чемпионов»

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс дал комментарий в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Я мечтал о финале Лиги чемпионов. Много лет назад играл со своими друзьями в футбол, а затем мы смотрели такие матчи. Невероятно, что теперь я приму участие в таком поединке.

В «Интере» все гордятся тем, чего достигли. Мы заслужили это. Хотим показать все, на что способны», - передает слова Госенса пресс-служба УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет на стадионе в Стамбуле в субботу, 10 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.