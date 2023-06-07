Лаутаро Мартинес отметил важность гола в ворота «Милана» в полуфинале ЛЧ

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес вспомнил о своем голе в ворота «Милана» в ответном поединке ½ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Нерадзурри» одолели «россонери» по сумме двух матчей со счетом 3:0.

«Это был один из самых важных мячей в моей карьере. Дело даже не в его красоте, а в важности. Такие голы всегда дарят особые ощущения. Самое главное, что я принес этим радость своим одноклубникам. Это гол придал нам спокойствия. Для нас было важно убрать мандраж и получить небольшое расслабление», - приводятся слова аргентинца на официальном сайте УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Манчестер Сити». Поединок состоится в Стамбуле 10 июня.