Бастони: «Интер» настроен максимально использовать свой шанс»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони дал интервью в преддверии финального матча с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

«Мы пересмотрели много матчей «Манчестер Сити» и знаем, что их нельзя слишком близко подпускать к своей штрафной, поскольку это может создать проблемы. Мы еще будем анализировать их игру в ближайшие дни.

«Интер» настроен максимально использовать свой шанс, ведь неизвестно, когда это повторится еще раз», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Финальный поединок Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити» состоится в субботу, 10 июня. Стартовый свисток на стадионе в Стамбуле прозвучит в 22:00 по московскому времени.