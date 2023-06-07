Симоне Индзаги высказался о финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Это будет тяжелый матч, «Интер» не является фаворитом финала. Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд мира. Мы не собираемся менять свой подход. Постараемся подготовиться к матчу как можно лучше», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция). Начало матча – в 22:00 по московскому времени.