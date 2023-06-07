Гвардиола: «Манчестер Сити» отправится в Стамбул, чтобы реализовать свою мечту»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Лиге чемпионов сезона-2022/2023 с миланским «Интером».

«Манчестер Сити» отправится в Стамбул, чтобы реализовать свою мечту. Постараемся показать свою лучшую игру и одержать победу. У нас был отличный шанс сделать это два года назад, мы были очень близки к финалу в прошлом сезоне. Сейчас команда в финале и отдаст все силы», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Финальный поединок Лиги чемпионов УЕФА «Ман Сити» - «Интер» пройдет в Стамбуле (Турция) 10 июня. Начало – 22:00 по московскому времени.