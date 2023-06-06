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Лига чемпионов

Гвардиола высказался о финале Лиги чемпионов

06 Июня 2023 • 20:09 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«В финале мы встретимся с командой топ-уровня, иначе быть не может. Нам нужно хорошо сыграть в обороне и нивелировать их сильные стороны. Я настроен оптимистично, но не могу не признать силу «Интера». Что касается нас, то победа выведет «Манчестер Сити» на новый уровень», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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