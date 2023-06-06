Гвардиола высказался о финале Лиги чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«В финале мы встретимся с командой топ-уровня, иначе быть не может. Нам нужно хорошо сыграть в обороне и нивелировать их сильные стороны. Я настроен оптимистично, но не могу не признать силу «Интера». Что касается нас, то победа выведет «Манчестер Сити» на новый уровень», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится в Стамбуле (Турция) 10 июня.