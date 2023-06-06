Маротта: «Интер» будет биться за победу в финале Лиги чемпионов»

Гендиректор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался касательно предстоящего финального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» заслуженно вышел в финал, это один из сильнейших клуб в финансовом плане. Но «Интер» будет биться за победу. Прогнозы не всегда сбываются в футболе. Все знают, кто фаворит этого матча, однако мы намерены сражаться и воплотить свою мечту в реальность», - передает слова руководителя издание Football-Italia.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Стамбуле 10 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.