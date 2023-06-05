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Лукаку рассказал, кто придёт на смену Роналду и Месси

05 Июня 2023 • 15:34 Комментировать

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, права на которого принадлежат «Челси», высказался насчёт преемников Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Думаю, в следующие десять лет в мировом футболе будут доминировать Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе. Они представляют новое поколение. Они действительно придут на смену Лионелю Месси и Криштиану Роналду в ближайшие два года», - сказал Лукаку CNN.

Отметим, что Лионель Месси семь раз выигрывал «Золотой мяч» и считается главным претендентом на этот приз в 2023 году. Криштиану Роналду, в свою очередь, имеет пять «Золотых мячей» на своей полке с трофеями.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Аль-Наср Ромелу Лукаку Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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