Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​«Барселона» - обладатель женской Лиги чемпионов

03 Июня 2023 • 19:05 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» выиграла финальный матч Лиги чемпионов и стала самой лучшей женской командой Европы. Но игра с «Вольфсбургом» была непростой - «Барселона» пропустила уже на третьей минуте, затем еще раз под конец первой половины встреч.

Но после перерыва на поле была уже другая команда - буквально за пять минут Патрисия Гихарро уравняла шансы на табло, а решающий гол забила Фридолина Ролфо, и «Барселона» выиграла Лигу чемпионов второй раз за последние три года.

Что до «Вольфсбурга», то для несчастных немок это стало четвертым поражением в финале женской ЛЧ за последние восемь лет!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
03 Июня 2023 в 19:12
Вот куда Месси надо переходить... А-ха-ха-ха... 😄...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июня
19:05 · Лига чемпионов
​«Барселона» - обладатель женской Лиги чемпионов 1
02 Июня
16:17 · Лига чемпионов
Малком считает, что сейчас «Зенит» мог бы пошуметь в Лиге чемпионов 1
13:39 · Лига чемпионов
Арбитра Марциняка не снимут с финала Лиги чемпионов
11:25 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Спартака» Джикия назвал лучший матч в истории футбола
03:31 · Лига чемпионов
«Потусил с нациками» - Марциняка могут отстранить от финала Лиги чемпионов
03:09 · Англия. Премьер-лига
Дуайт Йорк подколол «Манчестер Сити» 1
02:58 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Гюндоган опытнее меня, но я постараюсь выиграть противостояние с ним в финале»
00:09 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Я знал, что «Интер» может дойти до финала Лиги чемпионов»
01 Июня
23:51 · Италия. Серия А
Клинсманн: «Не ждал «Интер» в финале Лиги чемпионов, честно» 2
23:31 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес признался, что уже изучает игру Эдерсона
22:24 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес: «Интер» поверил в себя после победы над «Барселоной»
14:35 · Лига чемпионов
Назван лучший тренер сезона в Европе – когда-то он работал в «Зените»
08:16 · Лига чемпионов
Вратарь «Севильи» Буну - лучший игрок финала Лиги Европы
08:08 · Лига чемпионов
Буну: «Тренер поверил в меня, а я отплатил за доверие»
08:00 · Лига чемпионов
Дибала претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем