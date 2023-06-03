​«Барселона» - обладатель женской Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» выиграла финальный матч Лиги чемпионов и стала самой лучшей женской командой Европы. Но игра с «Вольфсбургом» была непростой - «Барселона» пропустила уже на третьей минуте, затем еще раз под конец первой половины встреч.

Но после перерыва на поле была уже другая команда - буквально за пять минут Патрисия Гихарро уравняла шансы на табло, а решающий гол забила Фридолина Ролфо, и «Барселона» выиграла Лигу чемпионов второй раз за последние три года.

Что до «Вольфсбурга», то для несчастных немок это стало четвертым поражением в финале женской ЛЧ за последние восемь лет!