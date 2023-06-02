Малком считает, что сейчас «Зенит» мог бы пошуметь в Лиге чемпионов

Вингер «Зенита» Малком Филипе поделился мнением о том, как «сине-голубые» могли бы выступить в Лиге чемпионов.

«Абсолютно согласен с Дугласом Сантосом, который считает, что «Зенит» мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно там пошуметь», — заявил Малком «Спорт-Экспрессу».

Бразилец добавил, что тяжело, когда твоя команда показывает классную игру, но не может соревноваться с европейскими клубами. Игрок надеется, что скоро российские команды будут возвращены в еврокубки.

Ранее «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ. В последнем матче сезона подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Факел».