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Лига чемпионов

Малком считает, что сейчас «Зенит» мог бы пошуметь в Лиге чемпионов

02 Июня 2023 • 16:17 Комментировать (1)

Вингер «Зенита» Малком Филипе поделился мнением о том, как «сине-голубые» могли бы выступить в Лиге чемпионов.

«Абсолютно согласен с Дугласом Сантосом, который считает, что «Зенит» мог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне. С таким подбором футболистов и с той игрой, которую мы показываем, мы могли бы славно там пошуметь», — заявил Малком «Спорт-Экспрессу».

Бразилец добавил, что тяжело, когда твоя команда показывает классную игру, но не может соревноваться с европейскими клубами. Игрок надеется, что скоро российские команды будут возвращены в еврокубки.  

Ранее «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ. В последнем матче сезона подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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Комментарии (1)
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Zenituwka
02 Июня 2023 в 16:28
Где и мог бы Зенит пошуметь с таким тренером- лига конференций. И это в лучшем случае. Так же, надо было бы качественно усиливаться, нужны голкипер, минимум два защитника при чем не дворового уровня РПЛ и кто-то вместо Касьерры кто хоть по воротам попасть может. И это как минимум, при условии что никто из легов не уйдет.
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