Названо условие исключения «Барселоны» из Лиги чемпионов

«Барселона» стала чемпионом Испании и получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Впрочем, каталонский клуб могут исключить из розыгрыша престижнейшего клубного турнира Европы, о чём стало известно накануне.

Как сообщает Marca, УЕФА пока не может вынести решение по «Барселоне». Дело в том, что каталонский клуб ещё не ответил на 70 вопросов, которые получил от УЕФА. Речь идёт о вопросах, касающихся «дела Негрейры», то есть выплат клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей. УЕФА ждёт ответа и хочет прояснить ситуацию. Если ответы будут указывать на серьёзные нарушения «Барселоной» правил, то клуб могут не допустить к Лиге чемпионов.

«Барселона» должна ответить на вопросы в ближайшие дни, поскольку скоро будет дедлайн подачи заявок на участие в еврокубковом сезоне.