Разыграны все прямые путёвки в групповой этап Лиги чемпионов

В среду вечером «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти и завоевала трофей Лиги Европы. Выиграв этот турнир, андалузцы получили путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Таким образом, все 26 прямых билетов в групповой этап ЛЧ уже разыграны. Путёвки получили такие клубы: «Севилья», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Лацио», «Интер», «Милан», «Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Унион Берлин», «ПСЖ», «Ланс», «Бенфика», «Порту», «Фейеноорд», «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «Црвена Звезда», «Шахтёр».

Ещё шесть билетов в групповой этап будут разыграны в квалификации.