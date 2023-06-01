Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Разыграны все прямые путёвки в групповой этап Лиги чемпионов

01 Июня 2023 • 15:34 Комментировать

В среду вечером «Севилья» обыграла «Рому» в серии пенальти и завоевала трофей Лиги Европы. Выиграв этот турнир, андалузцы получили путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Таким образом, все 26 прямых билетов в групповой этап ЛЧ уже разыграны. Путёвки получили такие клубы: «Севилья», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Лацио», «Интер», «Милан», «Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Унион Берлин», «ПСЖ», «Ланс», «Бенфика», «Порту», «Фейеноорд», «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «Црвена Звезда», «Шахтёр».

Ещё шесть билетов в групповой этап будут разыграны в квалификации.

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
14:35 · Лига чемпионов
Назван лучший тренер сезона в Европе – когда-то он работал в «Зените»
08:16 · Лига чемпионов
Вратарь «Севильи» Буну - лучший игрок финала Лиги Европы
08:08 · Лига чемпионов
Буну: «Тренер поверил в меня, а я отплатил за доверие»
08:00 · Лига чемпионов
Дибала претендует на звание игрока недели в Лиге Европы
07:53 · Лига чемпионов
Ракитич обвязал себя футболкой травмированного Рико в момент празднования победы в Лиге Европы
07:43 · Лига чемпионов
Моуринью проиграл в финале еврокубка впервые в карьере
06:12 · Лига Европы
Леонардо: «Италия всегда отлично адаптировалась»
01:32 · Испания. Ла Лига
Пять клубов Ла Лиги выступят в групповой стадии нового розыгрыша Лиги чемпионов
31 Мая
20:58 · Италия. Серия А
Кака: «Рад, что был участником великого финала ЛЧ в 2005 году, несмотря на поражение»
18:49 · Лига чемпионов
Мужчина с оружием выбивал у ван Боммеля контракт на парковке
04:25 · Лига чемпионов
Виейра: «Интер» не просто так вышел в финал Лиги чемпионов»
30 Мая
22:58 · Лига Европы
Бергоми: «Моуринью желает победы «Интеру» 1
22:00 · Италия. Серия А
Костакурта: «От нас в 1993 тоже все ждали победу в финале Лиги чемпионов, но мы проиграли»
21:17 · Италия. Серия А
Маротта: «Приятно, что Галлиани будет болеть за нас»
18:48 · Лига чемпионов
Джикия рассказал, кого поддержит в финале Лиги чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем